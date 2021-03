LO SFOGO

BELLUNO/CITTADELLA «Vergogna e noi abbiamo i pazienti di 40 anni intubati». Ha commentato così una delle tante foto che girano su Facebook e che mostrano la strada verso le Dolomiti intasata dalle macchine, la dottoressa Maria Rita Marchi, primaria di Pneumologia a Cittadella (Padova). Negli ultimi fine settimana la montagna è stata letteralmente invasa dai turisti. E le immagini delle auto, a centinaia bloccate nel traffico lungo l'Alemagna, sono rimbalzate nel web facendo storcere il naso a molti. Così ieri il pretesto per il post di Marchi è stato rappresentato da una foto lungo la strada che attraversa la Val di Zoldo intasata di automobili. La dottoressa Marchi si era già espressa sulla folla di novembre, in piazza delle Erbe, a Padova. E ieri pomeriggio è toccato alle Dolomiti. A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria si riapre la frattura tra ospedale e realtà. Tra un mondo, quello di medici, infermieri e oss, che lotta per la vita cercando di sconfiggere un nemico silenzioso ma in alcuni casi letale. E che è stato costretto a rimuovere dal proprio dizionario le parole tempo, ferie, fatica. E la bolla dei turisti del fine settimana che fuggono in montagna per una boccata d'ossigeno. Meglio se senza mascherina «tanto gli spazi sono talmente vasti che». Che i contagi, specie nella parte alta della provincia, sono ripresi. E l'ossigeno, tanto anelato dal turista mordi e fuggi, comincia a mancare a coloro che si trovano costretti in un letto d'ospedale a causa del covid-19. Ne sa qualcosa la dottoressa Maria Rita Franchi che ha combattuto il virus in prima linea e sulla propria pelle.

CONTAGIATA

L'aveva annunciato il 27 marzo di un anno fa: «In ventiquattr'ore sono finita dall'altra parte della barricata». Da medico si è trovata paziente. In balia della malattia che era appena esplosa in tutt'Italia. Due settimane prima, in virtù delle sue competenze, era stata chiamata a coordinare il Covid hospital di Schiavonia. Invece, nonostante le precauzioni, aveva contratto il virus ed era stata ricoverata. Poi la guarigione e di nuovo al lavoro. Ma qualche giorno fa, vedendo le code sull'Alemagna, è esplosa: «Rapidissimi viraggi verso gravi forme di insufficienza respiratoria. Altro che condivisione e coscienza fisica ha scritto su Facebook Sta venendo a galla il peggio della nostra ostinata e becera indifferenza bolle di sano egoismo e sconsiderata superficialità. Vergogna». La strada verso le Dolomiti, intasata dalle auto, è un esempio e nemmeno l'unico. A novembre aveva fatto scalpore la foto di Piazza delle Erbe, a Padova, gremita di giovani. «E noi saremo sempre pronti ad affrontare questo tsunami senza esprimere giudizi denigratori o manifestare dei pregiudizi aveva commentato il primario di Cittadella - Siamo lì, pronti nei nostri fortini ospedalieri trasformati in trincee covid, condividendo ansie e paure con splendido personale infermieristico, medico e direzionale. Avevamo sperato in qualche mese di tregua ma non ce lo avete concesso. La voglia di normalità genera egoismo, indifferenza ed ostinazione».

NULLA È CAMBIATO

Dopo 12 mesi sembra che non sia cambiato nulla. C'è il vaccino ma in quantità ancora limitate. Nel frattempo è ripartita un'altra ondata di contagi e le persone, finché possono, girano alla ricerca di una libertà che inseguita in questo modo non troveranno mai. Vale la pena, a questo punto, citare di nuovo la dottoressa Maria Rita Marchi: «Siete in tanti e facciamo fatica ad accogliervi nei nostri fortini. Siete più giovani, vi stiamo trattando con una modalità più aggressiva perché la malattia lo richiede. Ma non vi giudichiamo. La nostra gioia più grande è quella di riuscire a dimettervi e non di recriminare sulla vostra superficialità. Siamo qui. Buono spritz!».

Davide Piol

