LE CIFRE

VENEZIA Un investimento di 95 milioni di euro per le infrastrutture sportive e un contributo di 3 milioni di euro, per compensare la mancata vendita dei biglietti al pubblico, escluso dalla pandemia Covid-19. È l'impegno della Regione Veneto per i campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, ma con la prospettiva di utilizzare piste e impianti anche per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. È Luca Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto, a spiegare l'azione: «Il nostro obiettivo è far salire sul gradino più alto del podio la nostra Regina, perché i grandi investimenti fatti per i Mondiali saranno un capitale da alimentare e trasferire alle Olimpiadi 2026. A oggi 95 milioni di euro sono stati destinati alle infrastrutture sportive, senza dimenticare gli investimenti dei privati che credono nel rinascimento e nella ripartenza della montagna veneta. Tutte e 5 le piste di gara dei Mondiali sono state interessate da un restyling, per accogliere nel modo migliore 600 atleti di 70 nazioni, assieme a tecnici, dirigenti, volontari. Complessivamente oltre 6 mila presenze a Cortina, almeno fino al 21 febbraio». Sul Mondiale, che inizia oggi, dopo le difficoltà di ieri per la neve, Zaia aggiunge: «Lo abbiamo desiderato, lo abbiamo atteso, con speranza, ed ecco finalmente possiamo dire che è iniziato il grande appuntamento mondiale per l'Italia, per il Veneto. Cortina, la nostra capitale della neve, sta dimostrando di avere la capacità organizzativa e tecnica che sarà anche il lasciapassare per le Olimpiadi 2026».

LE PRIORITÀ

Sulle difficoltà a far quadrare i bilanci, per la perdita di incassi, rispetto alle migliaia di spettatori previsti per ogni gara, Zaia precisa: «Bisogna mettere al primo posto la sicurezza e la salute. Per questo i Mondiali saranno sì un evento a porte chiuse, ma che godranno di una visibilità mediatica planetaria. Anche senza spettatori il ticketing è salvo: come Regione del Veneto abbiamo garantito un contributo di 3 milioni di euro per coprire parte dei mancati proventi dalla vendita dei biglietti». Ripercorre quindi le ultime vicende: «La pandemia ha completamente stravolto i piani di tutti gli stakeholder , ma nessuno si è arreso. Tutti gli interventi infrastrutturali strategici sono stati consegnati al Comune nel 2019, per garantire l'organizzazione delle Finali di Coppa del Mondo di sci nel marzo 2020, poi annullate per l'emergenza sanitaria».

PISTA DOPO PISTA

Il presidente tratteggia infine il panorama di queste giornate, a cominciare dalla gara di oggi: «Le montagne di Venezia saranno le protagoniste indiscusse del Mondiale. La pista Olympia è una delle classiche della Coppa femminile, mentre debutterà sul grande schermo la nuova Vertigine, per le gare maschili. Un tracciato con quattro salti, di cui uno intitolato a Kristian Ghedina, con un volo di 70 metri, e uno spettacolare e cruciale, il salto Vertigine. A Rumerlo è stata realizzata una nuova finish area, con due tunnel pedonali di attraversamento delle piste da sci. Qui si svolgeranno i paralleli, gli slalom a squadre e le combinate. La Druscié A ospiterà i due slalom che chiuderanno il programma delle due settimane, mentre la Druscié B sarà riservata al riscaldamento: su entrambe il concessionario privato ha realizzato interventi di adeguamento per i Mondiali. A valle del Col Druscié è stata completata la nuova finish area e un bypass di attraversamento, senza dimenticare la nuova stazione intermedia a Colfiere. Nel gennaio 2020 è stata inaugurata la nuova cabinovia Freccia nel Cielo, l'impianto funiviari che in soli 7 minuti porta gli sciatori in cima al Col Druscié. Si accorciano i tempi di attesa a valle e si aumenta la portata oraria a 1.800 persone l'ora».

M.Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA