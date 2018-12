CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Le cifre sono confortanti, anche se siamo lontani dall'obiettivo di dimezzare gli incidenti fissato nel 2010: l'anno scorso sono diminuiti di quasi il 3 per cento rispetto al 2016, ma soprattutto abbiamo avuto il 30 per cento in meno di morti e lo 0,4 per cento in meno di feriti». Parole del presidente dell'Aci Luigino Baldan che ha presentato il rapporto Istat-Aci. Gli incidenti lo scorso anno sono stati 2.898, le vittime 46, i feriti 3.936. « Fra le cause, la prima è senza dubbio la distrazione che provoca il 70 per cento dei sinistri»...