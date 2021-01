LE CIFRE

CORTINA I numeri dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 sorprendono per l'impatto che hanno sul paese.

3500

Si stima che siano almeno 3.500 i coinvolti nella complessa organizzazione dell'evento. Gli atleti saranno oltre 600, compresi quelli delle nazioni con minore tradizione nello sci, che dovranno qualificarsi, in discese preliminari sulla nuova pista Lino Lacedelli alle Cinque Torri.

70

Saranno 70 le nazioni rappresentate, che non sfileranno con la bandiera portata da un atleta alfiere. Oltre alle tre piste principali, l'Olympia, la Vertigine e la Druscié A, si utilizzerà lo scivolo a precipizio dei Labirinti, per l'avvio dello slalom gigante maschile, che poi proseguirà sulla più abbordabile Olympia. La Druscié B servirà per il riscaldamento degli slalomisti, prima delle gare di sabato 20 e domenica 21.

13

In 14 giorni ci saranno 13 gare, contando anche il giorno di riposo lunedì 15 e le due giornate di allenamenti, con le prove cronometrate delle discese, giovedì 11 e venerdì 12.

39

Saranno quindi assegnate 39 medaglie, con l'Italia che aspira a conquistarne almeno un decimo. In pista lavorano 500 uomini, fra i collaboratori di Fondazione Cortina 2021, una nutrita squadra di militari inviati dal Comando truppe alpine, oltre ai tecnici specialisti di installazioni.

20

La battitura e il trattamento della neve sono garantiti da 20 gatti delle nevi, con l'azienda altoatesina Prinoth che ha portato a Cortina ben dodici mezzi, fra i più potenti in produzione.

140

La Rai ha inviato un centinaio di persone, con compiti di ogni tipo; le telecamere saranno 140; se ne utilizzeranno 90 in contemporanea, per inviare cartoline dalle Dolomiti innevate ad almeno 500 milioni di persone. (MDib.)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA