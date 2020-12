LE CIFRE

BELLUNO Stabili i ricoveri, in calo i nuovi positivi e i decessi: sono i dati più significativi delle ultime 24 ore in provincia di Belluno. I nuovi positivi di ieri sono 141 contro i 193 di lunedì: un dato in netto calo anche rispetto ai giorni precedenti. Nell'area non critica degli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo sono ricoverate per Covid 131 persone (133 ieri) e in terapia intensiva ci sono sempre 13 pazienti (7 a Belluno e 6 a Feltre). Negli ospedali di comunità i ricoverati restano 57. I decessi ieri sono stati 4, tra ospedali e case di riposo: un uomo di 93 anni ricoverato all'ospedale di comunità di Belluno, un uomo di 73 anni ricoverato in Pneumologia Covid a Belluno, un ospite 92enne alla Residenza Gaggia Lante Sersa Belluno, dove i contagi restano una quarantina sul totale dei 130 ospiti, e una ospite della casa di riposo di Quero, dove il focolaio scoppiato 10 giorni fa si è esteso a quasi tutti gli anziani.

LA PREOCCUPAZIONE

I dati, se sono positivi sotto alcuni profili, offrono spunti di preoccupazione sotto altri: Belluno, infatti, resta la provincia peggiore d'Italia nel numero di nuovi casi per centomila abitanti (calcolati sulla media degli ultimi 7 giorni): dopo i dati di ieri, infatti, a Belluno nell'ultima settimana ci sono stati 82 casi per ogni centomila abitanti. In Italia, dopo Belluno ci sono Udine a 79, Como a 72 e Cuneo a 70. Dati sui quali incide sicuramente l'alto numero di tamponi che si fanno nel Veneto, ma resta comunque il fatto che, anche considerando un territorio omogeneo come la nostra regione, dopo gli 82 di Belluno ci sono i 63 di Treviso e di Vicenza. Rimanendo nell'ambito dei numeri, dall'inizio della pandemia ad oggi in provincia di Belluno sono stati rilevati 4.319 casi per ogni centomila abitanti. In questo caso Belluno non ha il primato (di certo poco desiderabile) in Italia: con un numero superiore di positivi per centomila abitanti ci sono Aosta, Varese, Como, Monza-Brianza, Milano e Bolzano.

NUOVE STRUTTURE

Fino a domenica gli ospedali di comunità per malati Covid in provincia erano 5: a Belluno, a Feltre, ad Agordo, ad Auronzo e ad Alano. Da ieri attivato l'ospedale di comunità per pazienti Covid negativi anche all'ospedale di Pieve di Cadore.

