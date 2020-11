LE CIFRE

BELLUNO La media degli ultimi sette giorni continua a dire che Belluno è una delle città italiane in cui il contagio si sta diffondendo più velocemente: in ventiquattro ore è passata da 100 casi ogni 100mila abitanti a 112. Torino che viaggiava appaiata è passata da 100 a 95. Peggio che a Belluno le cose vanno a Bolzano (118), Monza Brianza (120), Como (121), Varese (134).

LE ULTIME ORE

Sono 182 i nuovi positivi individuati nella giornata di ieri. Un netto calo rispetto a giovedì quando erano stati trovati 324 contagiati. Purtroppo ci sono state però altre tre vittime che erano risultate positive al virus: si tratta di una donna di 82 anni ricoverata in Geriatria covid a Feltre, un uomo di 74 anni ricoverato in Malattie infettive covid a Belluno, un uomo di 88 anni in Pronto soccorso a Belluno. Sul fronte dei ricoveri sono in totale 134 i pazienti positivi ricoverati nelle strutture della provincia. Nove sono in condizioni gravissime, nel reparto di rianimazione: sei a Belluno e tre a Feltre. In totale a Belluno sono 69 i ricoverati, 33 a Feltre, a cui vanno sommati gli 11 dell'ospedale di Comunità. Dieci sono ricoverati a quello di Agordo e 9 ad Auronzo. Quattro, infine, ad Alano di Piave.

CORTINA

Sul fronte del contagio migliorano le cose a Cortina: «In questi due giorni - ha spiegato il primo cittadino, Gianpietro Ghedina - il numero di positivi al Covid-19 nel territorio di Cortina d'Ampezzo è passato da 158 a 149 casi (-9). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare), che hanno avuto un contatto stretto con i positivi, sono 30 (-25). La curva del contagio, seppur con andamenti alterni, sembra appiattirsi. L'augurio è che nei prossimi giorni si possa veramente consolidare questa discesa».

CASE RIPOSO

Sul fronte delle case di riposo a Belluno Sersa comunica che su 230 tamponi eseguiti a tutto il personale e agli ospiti sono state individuate due nuovi contagi. «Abbiamo riscontrato - ha spiegato la struttura nella pagina Facebook - una nuova positività sul fronte del personale e una nuova positività tra gli anziani. Entrambe afferiscono al nucleo Fiordaliso. Fortunatamente al momento non ci sono situazioni critiche dal punto di vista sanitario, gli anziani sono asintomatici o pauci-sintomatici. Nove residenti positivi sono stati trasferiti al nucleo Covid Primula, mentre per i restanti due è stato possibile approntare un efficace isolamento all'interno del nucleo Fiordaliso».

L'APPELLO

Ieri c'è stato anche un nuovo appello alla prudenza del presidente della provincia, Roberto Padrin. «Ci troviamo nel pieno della seconda ondata Covid. Un momento particolarmente difficile in cui tutti abbiamo il dovere di collaborare per uscire il prima possibile dalla fase acuta della pandemia. Servono sacrifici oggi, per sperare di vivere il Natale in famiglia, senza ulteriori restrizioni. Le misure anti-contagio richiedono un impegno collettivo che ci offre però anche l'occasione di essere una comunità unita. Se sapremo esserlo veramente, potremo imparare una lezione utile per portare avanti strategie territoriali nel futuro. Perché un futuro ci sarà. E sarà senza questo maledetto Covid che da quasi un anno caratterizza le nostre vite. Abbiamo convenuto la necessità di intensificare i controlli per il prossimo fine settimana, anche alla luce dei dati aggiornati del contagio in provincia. Ma oltre ai controlli, chiedo con forza che i bellunesi sappiano dimostrare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole che sempre hanno potuto rivelare nei momenti del bisogno». Padrin sottolinea come in questo momento ci sia il dovere di far calare la pressione sul sistema sanitario. «Se tutti faremo la nostra parte, potremo superare questa nuova fase difficile in tempi rapidi e magari anche salvare il Natale».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA