LE CIFREBELLUNO L'età dei ricoverati per covid continua ad abbassarsi e il numero, anche se per ora in maniera non allarmante, si alza. Un paio di settimane fa in ospedale erano entrati due con meno di 30 anni, ieri a essere ricoverato, anche se con sintomi lievi, è stato un 19enne, che aveva ricevuto la prima dose di vaccino. E un 38enne, in ospedale anche per altre patologie, I ricoverati sono saliti in un solo giorno da 5 a 8; 6 non erano...