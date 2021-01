LE CIFRE

BELLUNO Il numero di nuovi contagi in provincia di Belluno in questi giorni sta leggermente calando: secondo l'Azienda sanitaria ieri sono stati 108. Una discesa che dura da alcuni giorni, anche se è ancora presto per capire se si tratta di una tendenza stabile o temporanea. Belluno resta comunque la provincia italiana con il maggior numero di nuovi contagi per centomila abitanti: negli ultimi sette giorni Belluno è quota 72 al giorno, davanti a Gorizia (69), Venezia (66), Treviso e Verona (62). Insomma la nostra provincia, anche se i dati sui nuovi positivi sono in calo, resta al centro dell'attenzione e della preoccupazione. Ad analizzare le cifre, poi, Belluno è l'unica provincia italiana che, dall'inizio della pandemia ad oggi, ha superato gli ottomila casi per centomila abitanti (8.004, per la precisione): il che significa che da marzo a oggi si sono contagiati 8 bellunesi su 100 (in valore assoluto sono 16.188 e coloro che sono attualmente positivi sono 3.598)..

I RICOVERI

In diminuzione anche i ricoveri in ospedale: quelli in area non critica a Belluno, Feltre e Agordo sono scesi sotto quota cento (sono 96) e i malati di covid in terapia intensiva sono 12 (erano 17 pochi giorni fa). Se si contano anche gli ospedali di comunità, i malati di covid in ospedale diventano 142 in totale (una cifra lontana dai quasi 200 di poche settimane fa.

LE VITTIME

Quattro i decessi in ospedale nelle ultime 24 ore: un uomo di 62 anni e uno di 77 ricoverati in Rianimazione a Belluno, una donna di 92 anni ricoverata in Geriatria a Belluno e un uomo di 64 anni ricoverato in Geriatria a Feltre. E questo è un dato che continua a preoccupare, perché quello dei decessi è un numero che non si presta a interpretazioni o che non lascia spazio a discussioni sul numero di tamponi: stando ai dati forniti da Azienda Zero, l'agenzia regionale, sono 459 i bellunesi morti di covid dall'inizio della pandemia. Questa settimana i tamponi tornano a essere eseguiti nelle quattro sedi tradizionali: a Belluno (all'ospedale San Martino dalle 7 alle 19), a Feltre (in via delle Industrie dalle 8.30 alle 12.30), a Tai di Cadore (piazzale Dolomiti, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17) e ad Agordo (piazzale Tamonich, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17).

