LE CIFRE

BELLUNO Era il 13 ottobre dell'anno scorso: è stato quello l'ultimo giorno nel quale la terapia intensiva Covid dell'ospedale di Belluno era rimasta vuota (dopo il decesso della prima paziente della seconda ondata, che era entrata l'11). Da quel 13 ottobre, purtroppo, i malati di Covid gravi sia a Belluno sia a Feltre erano stati molti e si era arrivati anche a poco meno di 20 nello stesso tempo. Fino al 29 gennaio, quando sulla casella del San Martino era scritto uno zero. E ieri lo stesso. Dopo 108 giorni, oltre tre mesi e mezzo, in ospedale a Belluno non c'era più alcun malato in area critica. Un segnale positivo, anche se i motivi di preoccupazione continuano a restare: le cifre diffuse ieri dall'azienda sanitaria Dolomiti e da Azienda Zero (l'agenzia regionale) parlano di altri 30 positivi, di 82 ricoverati (ospedali di comunità inclusi) e di un decesso: una donna di 85 anni ricoverata in Geriatria Covid a Belluno. Non pochi per una provincia di poco più di 200mila abitanti, che continua ad avere, dall'inizio della pandemia a oggi, il numero più alto in Italia di positivi rilevati per centomila abitanti.

VACCINI E SPERANZE

Nel frattempo, guardando agli aspetti positivi, ieri è cominciata la distribuzione dei vaccini Moderna (che diversamente da Pfizer non richiedono la conservazione a 70 gradi sotto zero. Il problema con Moderna è che le dosi prenotate dall'Unione Europea erano ancora meno di quelle di Pfizer (che la settimana scorsa ha annunciato la riduzione della distribuzione) per cui la macchina vaccinale in questo periodo non sta lavorando a pieno regime. Ma, quando è stata chiamata all'opera, ha dimostrato di essere in grado di mantenere ritmi molto alti. Quando sarà disponibile il vaccino AstraZeneca, sarà poi possibile testare anche la tenuta del sistema davanti alle vaccinazioni a tappeto dei cittadini e non solo del personale sanitario (più facile dal punto di vista organizzativo). Inoltre da lunedì riprenderanno anche le visite normali negli ospedali: non significa naturalmente che di botto saranno recuperati gli arretrati, visto che l'emergenza Covid è ancora alta, ma che, a poco a poco, si sta cercando riprendere la strada della normalità. Se il peggio è alle spalle lo diranno solo le prossime settimane.

© riproduzione riservata

