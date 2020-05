LA CELEBRAZIONE

BELLUNO Se non ci saranno passi indietro dettati dalla recrudescenza del contagio, allora è terminata ieri l'esperienza delle messe da remoto, con il celebrante in streaming e le chiese vuote. Anche se lo stesso vescovo della diocesi di Belluno Feltre ha qualche timore: «Di sicuro qualcosa non funzionerà» ha detto riferendosi alla possibilità, da oggi, di celebrare nuovamente le messe in presenza. E ieri, per l'ultima messa trasmessa dall'emittente locale e che è stato possibile seguire anche sul profilo facebook del settimanale diocesano, monsignor Renato Marangoni tradiva il sollievo di poter riabbracciare i propri fedeli nel corso di messe partecipate. Lo si è capito soprattutto alla fine, al momento dei saluti conclusivi rivolti ai pochissimi ammessi alla messa celebrata nella cappella del Centro Giovanni XXIII, ma arrivati a quanti da casa si erano collegati per seguire la diretta.

L'ARRIVEDERCI

«Adesso ci diamo un arrivederci nelle nostre chiese queste la parole di commiato del vescovo, pronunciate quasi sorridendo - e quindi a riprendere anche visibilmente la nostra partecipazione. Sul sito diocesano troverete indicazioni più particolareggiate. Io intanto ringrazio davvero tutti i parroci ed il nostro presbiterio per la fatica di questi giorni e per l'organizzazione». Poi la consapevolezza di cui dicevamo: «Di sicuro qualcosa non funzionerà, però dobbiamo aiutarci e non perdere la pazienza. Facciamo piuttosto posto alla dolcezza. E riferendosi alla limitata capienza delle chiese e quindi ai posti contingentati, ha aggiunto: «Lasciamo anche posto agli altri, facciamoci spazio vicendevole. Continuiamo così nell'attesa domenica prossima dell'Ascensione e in quella successiva della Pentecoste».

LE PRECAUZIONI

Una celebrazione per pochi. Oltre al vescovo e al suo segretario don Roberto De Nardin, le telecamere hanno inquadrato tre lettori; vi era poi, seppure esso non sia mai comparso, anche un organista e l'operatore della televisione. Il vescovo e il suo segretario, per esempio, sono sempre rimasti distanti l'uno dall'altro; e quando il secondo ha letto parte del testo liturgico avvicinandosi al microfono, il vescovo si è allontano un po'; i due celebranti sempre in ottemperanza al protocollo - non hanno scambiato nemmeno il segno di pace; infine al momento della Comunione monsignor Marangoni prima si è pulito le mani con un detergente, poi ha indossato la mascherina ed infine indossato i guanti per poter distribuire le particole ai presenti.

LA PREDICA

Al momento dell'omelia, il vescovo non aveva rinunciato a leggere il presente alla luce delle letture del giorno: «Nel primo testo Filippo giunge in una città della Samaria e si dice che vi fu grande gioia in quella città. Ecco: attorno a Filippo che torna nell luogo dove già era stato il suo maestro, avvengono dei segni di rinascita». Immediato il collegamento con l'oggi: «E noi cristiani stiamo riaccendendo gioia nelle città che abitiamo? Lo facciamo sulla scia di Pietro che dice che ciò va fatto con dolcezza? E per farlo da cristiani, bisogna abitare le nostre città, la scuola, le cose, il lavoro, tutto ciò che frequentiamo con trasparenza». Anche al momento delle preghiere, le diverse intenzioni hanno toccato temi diversi: a partire da «altre pandemie che toccano in questo momento il mondo, dalla guerra alla povertà sino alla fame; per gli ammalati di corpo e dello spirito perché non si sentano soli e siano sostenuti»; per le associazioni di volontariato e «affinché non vi siano divisioni e rancore fra chi vive nella stessa casa».

G.S.

