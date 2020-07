LE CELEBRAZIONI

VENEZIA Venezia diventi un nuovo modello di convivenza. È l'indicazione che il patriarca Francesco Moraglia dà in occasione di una festa del Redentore suo malgrado storica, senza fuochi d'artificio e con il pensiero rivolto a questo tempo di crisi che per la città non significa solo lotta al Covid-19, ma anche contro l'acqua alta che è un pericolo sempre temibile. Stasera Moraglia celebrerà la Messa solenne alle 19, necessariamente in tono minore: la capienza in chiesa è ridotta a un'ottantina di posti; non ci saranno processioni d'ingresso e d'uscita; per la benedizione eucaristica alla città uscirà solo lui sul sagrato; inoltre sono annullate la pesca di beneficenza, le visite al convento dei frati e i concerti. Come già accaduto nei mesi di lockdown, la Messa sarà trasmessa in diretta tv su Antenna 3 (canale 13) e in streaming sul canale Facebook di Gente veneta. Nell'omelia Moraglia parlerà di fragilità dell'uomo, di cambiamenti di vita provocati dall'emergenza sanitaria, del mistero della salvezza e del senso di Dio in un anno così particolare e faticoso. L'uomo è persona, ossia essere in relazione e la città è prodotto della persona. La nostra amata città appartiene ai veneziani ma, per la sua unicità, è patrimonio del mondo. Dopo l'ultima acqua granda dello scorso novembre e l'emergenza Covid 19, ancora in atto, è necessario mettere in campo idee capaci di proporre un nuovo modello di convivenza. È una sfida affascinante, dirà Moraglia dal pulpito davanti alle autorità cittadine.

IMPORTANTE LABORATORIO

Quindi richiamerà l'enciclica Laudato sì di papa Francesco, sostenendo che ci indica una strada e proprio Venezia può diventare un importante laboratorio che, dalla sua storia, trae spunto per progettare un futuro che risponda alle esigenze della sua natura fragile, del suo patrimonio artistico-culturale e, insieme, la renda vivibile a misura d'uomo. Una città nella quale natura, cultura, reddito e cittadinanza sappiano convivere a partire dal bene comune che non è l'aspettativa e i desiderata di qualche gruppo o lobby, ma è il bene di tutti e di ciascuno.

Moraglia è convinto che soprattutto la Chiesa che è in Venezia si deve sentire interpellata ed essere capace di proporre una visione in cui l'uomo, aperto a Dio, sia posto sempre al centro. Vera laicità è riconoscere il posto di Dio anche nella società civile, sapendo andare oltre i desideri e le aspettative dei singoli. E auspica che il Santissimo Redentore, che ci rivela la verità su Dio e sull'uomo, ci aiuti a imprimere sulla città terrena un volto più umano.

Alvise Sperandio

