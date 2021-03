Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CELEBRAZIONIVENEZIA Il suono a distesa delle campane delle chiese del patriarcato, in contemporanea, alle 16 in punto, hanno richiamato al clima di festa che la giornata di ieri ha portato con sé in occasione dell'anniversario della fondazione della città lagunare . Una giornata all'insegna dei festeggiamenti, iniziati con l'alzabandiera in Piazza San Marco sulle note dell'inno della città, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del...