LE CELEBRAZIONIBELLUNO Scarseggia l'attenzione alla prevenzione, nel Bellunese, oltre 4500 interventi effettuati in undici mesi dai vigili del fuoco. Nel futuro comando di via Col da Ren si sono svolte ieri le celebrazioni dei vigili del fuoco per la loro patrona: santa Barbara. La cerimonia è iniziata con la benedizione del piccolo monumento che ha trovato spazio in un aiuola di via Prade, all'imbocco di via Col da Ren. Opera del pompiere in servizio Dario Righes, che ha raccolto l'invito dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco,...