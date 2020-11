LE CATEGORIE

VENEZIA Se i dati della pandemia lo permetteranno si farà nella forma che si conosce da sempre, e nel rispetto delle norme di prevenzione: quindi feste in Piazza San Marco, nei campi e nei palazzi storici. Se il coronavirus invece dovesse mordere ancora alle caviglie, nessun rinvio o posticipo, magari dopo Pasqua. Ma ben venga la possibilità di inserire alcuni eventi all'interno delle manifestazioni per i 1.600 anni di Venezia, al via con ogni probabilità il 25 marzo, giorno stesso del natale della città. Il tema del contendere? Il Carnevale 2021 che tutti, a Venezia, vogliono in qualche modo salvare ma le cui sorti rimangono in balia degli eventi della pandemia.

A sollevare la questione sono stati ieri mattina alcuni dei partecipanti al tavolo permanente delle categorie economiche veneziane sull'emergenza Covid voluto dal Comune e ieri riunito in seconda seduta. Tra le proposte anche quella di rimandare i festeggiamenti a dopo Pasqua - quindi in pieno aprile - idea però respinta. Il Carnevale così com'è sempre stato non verrà posticipato, si farà nel periodo previsto (31 gennaio-16 febbraio) solo se l'andamento del contagio lo permetterà. Resta invece aperta la possibilità di inserire alcuni eventi nel corso delle manifestazioni per il compleanno di Venezia. «Tutti i presenti - ha spiegato l'assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar - hanno convenuto sull'importanza di organizzare per i 1.600 anni di Venezia una serie di manifestazioni che si sviluppino lungo tutto il prossimo anno e che riguardino diversi pubblici».

LA RIUNIONE

«Abbiamo dato le prime risposte ai quesiti che riguardano il presente e abbiamo fissato i punti su cui lavorare per una nuova progettualità di Venezia - ha detto l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - La prossima settimana avremo un tavolo con i nostri parlamentari e i nostri europarlamentari per sottoporre loro le prime idee che sono state condivise e valutare insieme le migliori strade da percorrere per i finanziamenti necessari alla ripartenza». E di finanziamenti si è parlato ieri, anche se molto dipende, ha ricordato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin, «dal rifinanziamento della Legge Speciale per 150 milioni di euro l'anno per 10 anni, anche con la possibilità di utilizzi diversi dagli attuali, che ci consentano il supporto alle aziende e imprese. Venezia è speciale in tutto ed è stata dotata di una legge ad hoc».

«Bene così, continuano a venire fuori idee - ha commentato Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia - Abbiamo chiesto di fare quanto possibile per sbloccare lo stanziamento deciso con il decreto Agosto per i centri storici delle città d'arte e che è ancora fermo. È stato sollecitato il tavolo degli affitti con le associazioni dei proprietari». Una riflessione sulla tassazione locale è stata sollevata da Paolo Zabeo (Cgia di Mestre): «C'è necessità di arrivare, nel limite possibile dei margini di manovra del Comune, ad aprire un tavolo per la riduzione di Tari, Irpef, Cosap e delle tariffe dei parcheggi della zona blu a Mestre. Ho visto apertura da parte del Comune - ha aggiunto Zabeo - e molto, ci hanno detto, dipende dall'ottenere i 150 milioni all'anno per 10 anni legati al rifinanziamento della legge speciale legata alla specificità di Venezia. A noi stanno a cuore le misure a sostegno di aziende, taxi e Ncc previste dal decreto Agosto per quelle attività nelle città storiche hanno almeno un contributo a fondo perduto di 1000 euro. Siamo contenti del tavolo, nella scorsa legislatura non c'era nemmeno l'assessorato al Commercio».

Sulla stessa linea d'onda il presidente di Coldiretti, Andrea Colla: «Stiamo organizzando per la ripresa un progetto in cui si punti sulla qualità e sull'uso del prodotto locale nella ristorazione veneziana, sia per ridurre i costi e aumentare la sostenibilità anche ambientale. È inoltre un riconoscimento alla nostra agricoltura». Al tavolo anche Confindustria Venezia: «Siamo molto soddisfatti del percorso avviato. Solo una visione di sistema può favorire una ripartenza veloce e vincente della città e di tutti gli operatori turistici e culturali, il commento di Salvatore Pisani, presidente della sezione Turismo degli industriali.

Nicola Munaro

