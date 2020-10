LE CATEGORIE

VENEZIA «Il colpo di grazie sui pubblici esercizi». Unanime è il, disappunto delle categorie economiche veneziane davanti alle restrizioni imposte dal nuovo decreto della presidenza del Consiglio per l'emergenza coronavirus. «Si tratta di un ulteriore colpo per un settore estremamente provato dalla crisi economica, dal lockdown e dallo smart working»,commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti Nazionale. E in chiave locale gli fa eco Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti metropolitana. «Lo ribadiamo: la tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto ma non è possibile penalizzare un settore che chiaramente non può essere la causa dell'impennata dei contagi. È necessario appellarsi alla responsabilità e al senso civico di tutti per arginare il contagio. Chiudere in anticipo e in maniera indiscriminata le attività di ristorazione potrebbe portare infatti più danni che benefici, con imprenditori sempre più in difficoltà e cittadini che lasceranno la sicurezza dei locali per andare in strada, dove sarà minore la possibilità di controllare distanziamento e rispetto delle regole».

Gli esercenti veneziani stanno intervenendo a livello nazionale presso il Governo per modificare il Dpcm appena firmato. «Con questo provvedimento notiamo la lontananza del Governo e del Comitato tecnico scientifico dal nostro mondo afferma il direttore dell'Aepe, Ernesto Pancin -.Abbiamo adeguato le nostre aziende e i nostri processi produttivi; abbiamo modificato gli spazi, fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza della clientela e dei dipendenti, eppure tutto questo non è bastato. Ci condannano a morire di stenti perché con queste ulteriori imposizioni molte aziende non ce la faranno a resistere sul mercato».

Pancin ricorda come lo stesso Comitato tecnico scientifico asserisca che i contagi provengono per il 76 per cento in ambito familiare e non riesce a capire perciò i nuovi provvedimenti rivolti a bar e ristoranti. «Dovrebbero invece dare indicazioni alle forze dell'ordine perché assistano baristi e ristoratori, invitando la clientela a mantenere le distanze e a portare sempre la mascherina afferma ancora Pancin - Servirebbe un presidio costante nei luoghi della movida e un impegno di affiancamento per indicare il corretto comportamento da assumere alle persone che saranno per la strada, anche con locali chiusi. Dovevano essere date indicazioni di questo tipo dall'inizio, si sarebbe evitata questa chiusura e si sarebbero tutelate le persone e le attività. In questo Dcpm dovevano lasciare aperti i locali e assicurare i controlli. C'è bisogno di lavorare, di mantenere i posti di lavoro. Investire in sicurezza vuol dire limitare i contagi. E invece si vuole colpire una categoria che costituisce il 16 per cento del Pil».

Di fronte a un provvedimento che penalizza ancora una volta gli esercenti gli esercenti si aspettano dal Governo un intervento economico e non solo promesse. «Vogliamo essere risarciti dei danni che subiamo continuamente conclude Pancin -. Chiudere le nostre aziende vuol dire in moltissimi casi non farle riaprire più, con perdita di posti di lavoro».

Infine, il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Massimo Zanon. v «Senza un piano organico non ci sarà una contrazione dei contagi», tuona Zanon. Che entra poi nel merito del discorso: «Da marzo viviamo una situazione difficilissima. Questo nuovo provvedimento, adottato a fronte dell'aumento dei casi di contagio che ci sollecita tutti e ciascuno a non abbassare la guardia contro il virus, giocoforza genererà limitazioni sulla quotidianità delle persone. La gente si muoverà di meno, trascorrerà più tempo in casa, anche con contraccolpi psicologici».

Ma oltre all'aspetto mentale, che desta timore, il presidente di Confcommercio precisa la sua posizione in merito all'economia locale: «Per le attività produttive la frequentazione si ridurrà e ne conseguirà, per forza, un ulteriore calo dei consumi. Siamo preoccupati per le ripercussioni sull'economia. In queste condizioni non possiamo che immaginare un futuro sempre più incerto». Il rischio che i piccoli imprenditori debbano fare i conti con difficoltà crescenti, tirando la corda oltre il possibile, è concreto. Al punto che per l'esponente della categoria richiamare l'attenzione su punti precisi è più che mai fondamentale. Il dito è perciò puntato prevalentemente contro la gestione del trasporto pubblico e i comportamenti dei giovani all'aperto, senza dimenticare il nodo scuole: «Chiediamo che le misure anti contagio siano a più ampio spettro».

Tomaso Borzomì

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

