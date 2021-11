Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CATEGORIEVENEZIA «È un triste momento per la città. Silvana Tosi è riuscita a farsi amare, nonostante la brevità del suo incarico. Rimarrà per sempre nella nostra memoria».Così Claudio Scarpa, a nome dell'Associazione Veneziana Albergatori, esprime il cordoglio della categoria per la scomparsa improvvisa di Silvana Tosi.Profondamente colpito ed emozionato Ernesto Pancin, segretario dell'Associazione Esercenti e pubblici...