Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CATEGORIEVENEZIA Dagli esercenti ai ristoratori, dagli artigiani agli albergatori, la recente decisione di allontanare le grandi navi da Venezia coinvolge a macchia d'olio i mille volti del mondo del lavoro in Laguna. Volenti o nolenti, tutte le professioni esercitate in loco sono chiamate in causa dal decreto legge approvato il 13 luglio in Consiglio dei Ministri. Escludere il porto di Venezia, annessi bacino di San Marco e canale della...