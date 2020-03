LE CATEGORIE

TREVISO Il mondo economico trevigiano risponde con grande fermezza al decreto che precipita la Marca nella zona rossa. Protestano un po' tutti: chi per la gestione della comunicazione, chi per le limitazioni di attività e orari che danneggiano bar, ristoranti e tante piccole attività artigianali. E da Salvatore D'Aliberti di Casartigiani sentenzia: «Se ci limitate l'attività, bloccate il pagamento delle tasse». Tirano però un sospiro di sollievo gli artigiani, soprattutto gli autotrasportatori, per la libertà di circolazione delle merci anche nelle zone rosse annunciata ieri in serata con una nota del Governo. Ma la tensione resta.

L'ATTACCO

Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro, ritiene il provvedimento preso sproporzionato, ma non solo: «Consideriamo il modo più sbagliato di affrontare una fase indubbiamente difficile. Questo Governo ha dimostrato di essere inadeguato a gestire una emergenza di questa portata e di non avere il profilo di autorevolezza indispensabile a garantire la tenuta del nostro Paese e la sua credibilità internazionale. Per il bene di tutti il Governo si dimetta, si dia spazio ad un Governo istituzionale che si assuma la responsabilità di portare il Paese fuori da questa emergenza».

AMBIGUO

Giuliano Rosolen, direttore della Cna trevigiana, evidenzia i tanti limiti di un decreto che non piace: «Accogliamo le nuove restrizioni perché comprendiamo il rischio sanitario ribadisce - imprese e lavoratori faranno senz'altro la propria parte per ridurre i contagi. Bisogna però scongiurare il fermo produttivo». La Cna ha quindi chiesto il chiarimento soprattutto di un passaggio, quello in cui si fa riferimento a comprovate esigenze lavorative per consentire libertà di movimento a lavoratori e merci, dizione poi sparita dal decreto nella nota esplicativa diffusa in serata dove, di fatto, si libera la circolazione di chi deve spostarsi per lavoro. La Cna però non molla la presa: «Abbiamo comunicato ai nostri associati - precisa Rosolen - che nel rispetto delle restrizioni previste dal decreto, in attesa dei chiarimenti chiesti alla Prefettura, le imprese di produzione, di servizio anche alla persona e commerciali possono continuare la loro attività». Poi il Capitolo orari di chiusura degli esercizi: «Va senz'altro rivista al più presto la parte del decreto che prevede la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18, che appare non proporzionata. Si propone di escludere dalla limitazione tutte le attività che possano garantire la ristorazione da asporto o che riescano a garantire le distanze minime di salvaguardia previste dal decreto, un metro, al fine di limitare al massimo i contatti sociali».

PREOCCUPAZIONE

Vendemiano Sartor, presidente provinciale della Confartigianato, trova un motivo di sollievo nella libertà ridata alla circolazione delle merci: «Abbiamo avuto la conferma di questa possibilità - dice - e così possiamo risolvere una parte dei problemi. Certo, resta la preoccupazione per i provvedimenti presi e per le conseguenze. Ma, soprattutto, impensierisce non poter prevedere con esattezza quanto potrà mai durare questa situazione. Ci sforziamo di dare messaggi positivi, ma rimangono tante cose incomprensibili, a cominciare da come sono state comunicate queste misure». Critico anche Salvatore D'Aliberti (Casartigiani), che punta sul taglio delle imposte: «Le misure adottate le ritengo troppo penalizzanti. Già molte proteste sono pervenute da quelle aziende che producono per il resto d'Italia con chiamate immediate di annullamento degli ordini effettuati. Non è altresì chiaro se gli artigiani che operano entro queste province possono continuare nella loro azione lavorativa. Al decreto manca, contestualmente al blocco delle attività, il blocco del versamento delle tasse. Le prossime scadenze fiscali del 16 (Inps, Irpef, Iva) e quelli di fine mese, nonchè le addizionali regionali, comunali che si versano con il 16 trattenendo le quote ai dipendenti e pensionati, verranno sospese?». E questo sarà il prossimo fronte caldo.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA