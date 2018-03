CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CATEGORIEPADOVA Non una voce fuori coro. Tutti all'unisono e intonati nel tessere le lodi di Maria Elisabetta Casellati, la prima padovana eletta a presidente del Senato e la prima donna a sedere sullo scranno più importante di Palazzo Madama. Onore che il mondo dell'economia padovana applaude a scena aperta.«È un'ottima notizia per il paese, addirittura splendida per Padova - commenta il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin - La presidente Casellati prima donna eletta alla seconda carica dello Stato, in questo momento è l'orgoglio di...