LE CATEGORIE PADOVA Concordi le associazioni dei commercianti sul futuro del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CATEGORIEPADOVA Concordi le associazioni dei commercianti sul futuro del centro storico, ed in particolare delle piazze. Perché lo stato attuale della situazione va aggiornato ed il tavolo di concertazione permanente, proposto dall'amministrazione in seguito alle proteste delle associazioni di categoria per la blindatura della città, è la sede adatta.Diversi i temi sul tappeto: gradita la pedonalizzazione estiva partita tre anni fa, ma è ritenuta indispensabile la realizzazione di parcheggi. «Nel periodo estivo, come già avvenuto, va...