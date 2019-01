CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTOLINEPADOVA Gli abbracci davanti ai dromedari e il caffè in compagnia nel minuscolo villaggio. La gita nel lago con la barchetta di legno e i selfie con i ragazzi conosciuti tra una tappa e l'altra. Cartoline virtuali spedite al mondo intero in un vero e proprio diario di viaggio, chiamato semplicemente Africa, pubblicato da Edith sulla propria pagina Facebook. Tra quelle immagini c'è tutta la magia della natura incontaminata e c'è tutta la gioia di questi due ragazzi nel vivere un'esperienza in grado di segnarli per sempre. E i...