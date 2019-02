CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTE / 2 VENEZIA Facevano e fanno paura. Lo pensava il sostituto procuratore di Venezia Roberto Terzo, nel chiedere gli arresti per i componenti del sodalizio mafioso che aveva portato i tentacoli dei Casalesi nel Veneto orientale, e lo pensa anche il giudice per le indagini preliminari Marta Paccagnella nel concederli, quegli arresti. Perché finché Luciano Donadio e i suoi resteranno a piede libero, nessuno avrà più coraggio di parlare. Il passaggio fondamentale sul punto si trova a metà di pagina 679. «È del tutto evidente che non...