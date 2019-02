CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTE / 1VENEZIA «Ma perché tu non gli hai detto che sei amico dei casalesi?». È riassunta in questa frase, rivolta ad un sodale, la filosofia di Luciano Donadio, indicato dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia, come il promotore del clan di casalesi radicatosi ad Eraclea e collegato al gruppo Schiavone di Casal di Principe, in Campania.L'attività criminosa dell'organizzazione infiltratasi in Veneto dagli anni Novanta, viene ricostruita minuziosamente, episodio per episodio, nei circa cento capi d'imputazione analizzati dal...