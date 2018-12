CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARICHE TREVISO Ubaldo Fanton, ingegnere, ex assessore provinciale all'Urbanistica, una delle colonne delle giunte targate Luca Zaia, è il nuovo vicepresidente della Fondazione. Ha preso il posto che per tanti anni è stato di Ulderico Bernardi. Sarà lui l'uomo di rappresentanza, l'ambasciatore incaricato di tenere i rapporti con enti, associazioni e autorità varie. E sempre a lui toccherà anche il compito di uomo-squadra, collegamento tra il vecchio consiglio e la nuova era. La sua scelta, per quanto annunciata, segna un altro...