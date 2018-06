CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARATTERISTICHEPADOVA É l'Unione Europea che pretende di ad avere un solo gestore per tutto il territorio. Per questo la Provincia ha emanato nel dicembre del 2017 il bando per conto dell'ente di bacino di cui fa parte insieme al Comune e di cui è capofila anche se hanno il 50 per cento ciascuno.LE TARIFFELa circostanza più importante per l'utenza è che i biglietti non dovranno subire aumenti per 24 mesi dall'avvio del servizio a settembre del 2019. Tra le condizioni più stringenti che dovranno garantire i vincitori un solo biglietto...