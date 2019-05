Le camere con inferriate alle finestre «Spostate proprio per evitare contatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISPOSITIVOTREVISO Fosse successo solo poco tempo fa, la donna nigeriana avrebbe potuto brandire la pistola a poca distanza dai pazienti ricoverati nell'unità di Medicina d'urgenza del Ca' Foncello. Invece, per fortuna, non è andata così. In precedenza, infatti, la stanza dell'ospedale dedicata alle degenze delle persone in stato di fermo o in arresto, piantonate dalle forze dell'ordine 24 ore su 24, si trovava proprio al centro del reparto. Ma di recente le cose sono state riviste per aumentare il livello di sicurezza. La camera...