Le bordate lanciate dagli scienziati di fama mondiale contro i vertici dell'Istituto veneto di medicina molecolare? «Inopportune e inappropriate». È frattura totale al Vimm di Padova. Non è bastata la revoca della nomina a direttore scientifico del luminare Pier Paolo Pandolfi, ora il comitato internazionale chiede un passo indietro al presidente Francesco Pagano ma da Padova rispondono picche e chiudono ogni porta: si va avanti così.

I membri del comitato scientifico accusano Pagano di non aver condiviso con loro la nomina di Pandolfi, celebre oncologo appena travolto dallo scandalo delle molestie ai danni di una ricercatrice di Harvard, e criticano un modello di gestione troppo influenzato dalla politica. Ad alzare la voce è stato Wolfgang Baumeister, biofisico tedesco di fama mondiale e presidente del comitato scientifico internazionale. Il direttore del Planck Institute alle porte di Monaco di Baviera è stato lapidario: «Francesco Pagano si dimetta o accetti lo status di presidente emerito». La reazione dei vertici del Vimm non si è fatta attendere, dimostrando che dopo lo scandalo-Pandolfi la guerra è ancora aperta.

