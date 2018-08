LE BOMBE TREVISO Il pericolo vero si nascondeva in una normalissima pentola a

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE BOMBETREVISO Il pericolo vero si nascondeva in una normalissima pentola a pressione. Gli artificieri l'hanno trovata piena di bulloni e chiodi. Una bomba artigianale, ma fatta con la cura tipica di una mano esperta che sa come districarsi tra inneschi e miscele pronte a deflagrare. Oltre a quello, gli specialisti della questura hanno trovato una scatola che dovrebbe costituire la parte centrale dell'ordigno, senza contare i resti della bomba carta fatta esplodere nella notte tra sabato e domenica: non si capisce bene se sia stata lanciata o...