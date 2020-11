TRA I LIBRI

BELLUNO La resilienza, la capacità di subire un colpo senza rompersi, non è solo dei bellunesi. Ma anche delle loro biblioteche e di chi le gestisce. È quanto emerge da una serie di testimonianze raccolte fra alcuni dei bibliotecari bellunesi.

I BIBLIOTECARI

«Le difficoltà causate dalla pandemia sintetizza Alessandro Giacomin, bibliotecario di Sedico - hanno piegato le nostre biblioteche, ma non le hanno spezzate, facendole diventare un grande esempio di resilienza». Le biblioteche della rete provinciale bellunese hanno infatti riaperto i servizi di prestito e restituzione già dal mese di maggio. E poi, nel corso dell'estate, in molte realtà è stato riattivato anche l'accesso agli scaffali, alle postazioni studio e pc, oltre alla partecipazione ad attività su prenotazione. Le civiche che attualmente non consentono l'accesso agli scaffali hanno comunque rimodulato l'offerta allestendo espositori ai lati del bancone con una nutrita selezione di libri, per adulti e per bambini, tra i quali anche molti nuovi acquisti effettuati grazie al contributo del Mibact nell'ambito del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, che ha portato nelle casse di 36 biblioteche bellunesi oltre 200mila euro per l'acquisto di pubblicazioni nelle librerie del territorio. Non sono mancarti servizi agli studenti.

AULE STUDIO

E per venire in loro soccorso, in particolare a quelli universitari costretti a seguire i corsi fuori sede e penalizzati dal protrarsi della chiusura per lavori della biblioteca civica di Belluno, molte biblioteche si sono attrezzate per riaprire le aule studio e i servizi di consultazione in sede. La civica di Feltre ad esempio ha implementato le postazioni studio disponibili agli utenti, mentre a Limana sono stati installati dei plexiglass tra le postazioni prenotabili, per garantirne la fruizione in sicurezza; a Ponte nelle Alpi nel periodo estivo erano disponibili alcuni tavoli studio nel giardino. «Lo sforzo nella riapertura è stato finalizzato principalmente a rendere le biblioteche dei luoghi sicuri - spiega il consigliere provinciale delegato alla cultura, Simone Deola si è stabilito l'accesso contingentato, la quarantena di dieci giorni per i libri rientrati dal prestito, la sanificazione degli spazi, il distanziamento tra le postazioni oltre che, naturalmente, l'obbligo di indossare la mascherina e disinfettare le mani all'ingresso nei locali, incentivando la prenotazione di spazi e attività. La cultura è un mezzo fondamentale per ripartire. Lo è stato durante l'estate e lo sarà anche dopo questa ulteriore fase difficile che stiamo vivendo».

I SOCIAL

Il periodo di chiusura totale tra aprile e maggio è servito a molti bibliotecari per ripensare i propri servizi e trovare strategie nuove da sfruttare anche con la riapertura; fra questi anche i social, utilizzati per proporre visite virtuali ai luoghi della cultura, suggerimenti di lettura, iniziative culturali on-line. È stata molto apprezzata la possibilità di avere ogni mese a disposizione, attraverso la piattaforma Mlol a cui sono collegate le biblioteche bellunesi, due E-book, quattro film in streaming e una ricca edicola digitale nella quale poter sfogliare quotidiani e riviste. E considerata l'importanza attuale di questo servizio fruibile a distanza, si è anche pensato di facilitarne l'accesso: coloro che sono già utenti della rete possono richiedere l'iscrizione al servizio di prestito digitale inviando una mail alla loro biblioteca indicando nome, cognome, numero di tessera; mentre per coloro che non hanno ancora una tessera utente delle Biblioteche Bellunesi, alcune strutture hanno addirittura attivato il modulo di preiscrizione on-line a partire dal portale Bibel. (G.S.)

