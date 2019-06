Le bellezze della conca in un video commentato dal sindaco Ghedina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DELEGAZIONE AMPEZZANACORTINA D'AMPEZZO Tutti i particolari sono stati definiti, limati fino alla perfezione: oggi non si può sbagliare nulla. Luca Zaia presidente della Regione Veneto ha diretto così, come farebbe un commissario tecnico, la squadra italiana che oggi a Losanna presenterà per l'ultima volta il dossier della candidatura italiana di Milano Cortina ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Poi ci sarà soltanto da aspettare il voto degli 83 delegati Cio. Il programma è fissato da tempo, con il rigido cerimoniale del...