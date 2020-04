ECONOMIA A RISCHIO

MESTRE «Le banche si sono impegnate a supportare le aziende, invece continuano a frapporre ostacoli...»

La denuncia arriva dalla ragioniere commercialista Vallì Zilio, la quale ha deciso di portare a conoscenza la situazione in cui si trova una sua cliente, titolare di un piccolo bar, con l'auspicio che serva a tutti per trovare una strada per aiutare gli imprenditori.

«Ci siamo rivolti a Monte di Paschi per accedere al Fondo di garanzia per 10 mila euro, necessari a pagare la rata per l'acquisto del locale - racconta la professionista - ma oltre al bilancio sono stati chiesti documenti, come il business plan, che un piccolo esercizio, in una situazione come questa, non è in grado di presentare. Il Fondo di garanzia prevede finanziamenti a tasso zero, mentre nel caso della mia cliente ne è stato prospettato uno attorno al 6-7 per cento: in questo modo non si aiuta l'economia ad uscire da questo momento terribile».

La storia raccontata dalla commercialista non è l'unica. L'avvocato veneziano Renato Alberini ne ha un'altra, che riguarda Banca Intesa, che qualche giorno fa ha comunicato il recesso del contratto di conto corrente alle due società di una sua cliente, che si occupa del noleggio di slot machines nei bar e nelle tabaccherie della provincia. «Una decisione inaspettata e senza alcun motivo - sostiene il legale - È nelle possibilità di un istituto bancario recedere unilateralmente senza fornire spiegazioni, ma mi domando come sia possibile assumere una decisione del genere in un momento nel quale nessuno si può muovere di casa e vi sono oggettive difficoltà ad aprire nuovi rapporti bancari».

Il legale non sa trovare spiegazione, né è riuscito ad ottenere chiarimenti. «La mia assistita è stata coinvolta in un'inchiesta penale a Firenze, due anni e mezzo fa, ma da allora è tutto fermo e, sulla base delle risultanze la sua posizione sarà sicuramente archiviata - spiega - In ogni caso che senso ha chiudere i rapporti bancari in essere a distanza di due anni e mezzo dalle notizie che uscirono sui mezzi d'informazione in relazione al coinvolgimento in quella vicenda? Si tratta peraltro di conti correnti attivi, senza alcun affidamento o finanziamento in corso».

EROGAZIONI IN CALO

L'associazione degli artigiani Cgia espone con preoccupazione i dati secondo i quali tra il 2018 e il 2019 gli impieghi vivi erogati dalle banche all'intero sistema imprenditoriale della provincia di Venezia sono diminuiti di 620 milioni di euro (con un calo del 6 per cento). «Nessun'altra provincia del Veneto ha subito una contrazione percentuale così importante - afferma il presidente Roberto Bottan - In un momento di emergenza nazionale non è il caso di fare polemiche. Tuttavia, è necessario consentire alle Pmi di accedere con più facilità al credito, mettendo le banche nelle condizioni di farlo. A parità di costi, o quasi, ma con fatturati in caduta libera, se nelle prossime settimane le aziende veneziane non avranno a disposizione la liquidità per far fronte alle esigenze di ogni giorno, nel giro di qualche mese molte di queste rischiano di chiudere definitivamente i battenti. È necessario, altresì, attivare strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, perseguendo uno sviluppo economico meno bancocentrico, anche attraverso l'attuazione di politiche pubbliche di sostegno alle imprese».

Gianluca Amadori

