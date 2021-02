IL GRIDO D'ALLARME

VENEZIA Le aziende di trasporto merci e persone rischiano l'estinzione per accise. Prima è stata la concorrenza sleale dei vettori stranieri, poi è arrivato il calo dei traffici dovuto all'emergenza Covid, con il risultato che in provincia di Venezia, dal 2010 al 2020, le aziende di trasporto sono passate da 2.200 alle attuali 800 scarse. E il colpo di grazia potrebbe arrivare dal taglio sul rimborso delle accise sul gasolio. A lanciare l'allarme rosso è la Confartigiananto Metropolitana di Venezia che denuncia il caos nel quale sono precipitati i padroncini già dalla fine dell'anno scorso a seguito della decisione del Governo di eliminare ogni forma di agevolazione fiscale, attraverso il recupero di una grossa fetta delle spese di carburante, le più gravose nel bilancio aziendale. Dopo il taglio del rimborso delle accise per tutti i mezzi di trasporto Euro 3, disposto a fine 2020, da quest'anno sarà infatti applicato anche quello ai mezzi Euro 4, cioè a quelli immatricolati prima del 1. settembre 2009, una misura disposta per incentivare il rinnovamento del parco veicoli mediante l'acquisto di mezzi nuovi e quindi meno inquinanti ma che, secondo la Federazione Trasporti di Confartigianato Metropolitana di Venezia, non poteva essere più intempestiva, date le difficoltà che sta attraversando l'intero comparto. E avrà l'effetto di ridurre ulteriormente il numero delle aziende veneziane legate al trasporto che in provincia di Venezia vale alcune migliaia di posti di lavoro.

«Per capire l'enormità del problema è sufficiente considerare il caso di un piccolo trasportatore che deve gestire una flotta composta di tre mezzi , di cui due Euro 3 ed uno Euro 5 spiega Nazzareno Ortoncelli, presidente di Confartigianato San Donà di Piave e della Federazione Trasporti della Confartigianato Metropolitana di Venezia che nell'arco di un trimestre recuperava 8.095 euro di accise e con l'entrata in vigore delle nuove norme ne recupererà solo 3.263. Una perdita netta pari a 4.832 euro che, moltiplicato per 4 trimestri, costerà in spese vive oltre 19.000 euro all'anno». Un salasso che per un piccolo imprenditore equivale ad una condanna a Morte ed ora tra gli autotrasportatori serpeggia il sospetto che dietro alla decisione di tagliare il rimborso delle accise sul carburante vi sia stata l'intenzione del Governo di fare cassa in vista della prossima manovra di bilancio.

PREOCCUPAZIONE

«In questo modo sarà quasi impossibile proseguire un'attività denuncia Ortoncelli e questo produrrà un aumento ulteriore di chiusure rispetto a quelle già causate dalla pandemia. Per questo mi domando come si può pensare che in questa situazione di pesante crisi e con segnali di ripresa a breve e medio termine ridotti al lumicino , un imprenditore possa indebitarsi per decine di migliaia di euro per comprare un mezzo pesante nuovo , che gli permetta di riottenere gli sgravi perduti. Con l'arrivo del nuovo anno la già fievole aspettativa che il Governo rimandasse di almeno 18 mesi il taglio del rimborso delle accise si è dunque rivelata illusoria. «Sinceramente ci speravamo commenta il vice presidente di Federazione Trasporti Mauro Daneluzzi invece ora abbiamo la certezza che molte chiuderanno».

Paolo Guidone

