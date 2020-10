LE AUTORITÀ

PORDENONE Hanno lottato anche loro. Forse anche loro hanno oscillato, per qualche momento. A marzo tutto questo sembrava impossibile. Ciclismo? Ma figuriamoci. C'erano 900 morti al giorno. Era vera emergenza. Ma il merito del Friuli Venezia Giulia è stato anche quello di non aver mollato. Enzo Cainero da un lato, la Regione dall'altro. La macchina si era già messa in moto, è stato sufficiente rimetterle benzina. E ieri i frutti del lavoro sono stati raccolti.

SODDISFAZIONE

«Una tappa che entrerà negli annali non solo perché disputata in una situazione di emergenza sanitaria ancora in atto ma anche per l'unicità del luogo individuato dagli organizzatori per l'avvio della frazione». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi in occasione della partenza da Rivolto, all'interno della base aerea che ospita la Pattuglia acrobatica nazionale. Assieme al vicepresidente Riccardo Riccardi e a vari esponenti dell'esecutivo, Fedriga ha assistito alle operazioni preliminari che hanno visto i corridori firmare il libro gara per poi schierarsi lungo la pista di decollo per assistere il passaggio degli Aermacchi B-339 che hanno rilasciato in cielo il fumo tricolore. «Quello di oggi - ha detto - è un evento straordinario che lascerà un segno. Organizzare una partenza all'interno di una base militare è una cosa più unica che rara, resa ancora più complessa a causa dell'emergenza Coronavirus. Anche se la presenza del pubblico è stata ridotta, l'affetto degli appassionati non è venuto meno. Per questo motivo la Regione rivolge un doppio plauso agli organizzatori che, nonostante le mille difficoltà, sono riusciti comunque a portare a compimento un evento che ci darà una visibilità internazionale, grazie anche la fascino dello spettacolo garantito dalle Frecce tricolori». Sulla linea di partenza c'era anche il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, che prima di dare il via alla gara, ha avuto modo di incontrare per un saluto il presidente. Dal canto suo Riccardi ha posto in evidenza il fatto che la presenza del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia sia l'esempio della possibilità, con le giuste precauzioni, di convivere con il virus. «Nonostante l'emergenza ancora in atto - ha detto- manifestazioni come queste ci fanno capire la necessità di andare avanti con la vita di tutti i giorni nel modo più normale possibile, mantenendo il rispetto di alcune fondamentali precauzioni. Non possiamo negare che ora vi siano delle difficoltà oggettive ma con il buon senso, intelligenza, equilibrio e determinazione anche queste situazioni possono essere affrontate a testa alta e vinte».

LA PROMESSA

A Piancavallo c'era invece l'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini. «È una gara che ormai è diventata di casa nella nostra regione. È questa una prova sicuramente tra le più importanti al mondo sotto il profilo sportivo ma è anche un grande volano per la promozione dei territori. La salita di Piancavallo è stata ricca di suggestioni, con i colori dell'autunno che hanno dipinto la parte finale della gara». Quanto al futuro, Bini fa sapere che la Regione è già al lavoro. Con Enzo Cainero c'è sempre un dialogo aperto. Stante la situazione di emergenza, diventa difficile compiere delle programmazioni ma partiamo da una posizione di vantaggio perché quando il Giro d'Italia chiama, noi siamo sempre pronti a rispondere».

