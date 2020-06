LE AUTORITÀ

BELLUNO Prefettura e procura della Repubblica hanno seguito con attenzione l'evoluzione del focolaio di Feltre. Un monitoraggio stretto e attento quello delle istituzioni, pronte ad intervenire qualora ce ne fosse necessità. «Sono in contatto costante con la Usl - ha spiegato ieri il prefetto di Belluno, Adriana Cogode - e con il direttore del dipartimento di prevenzione. L'ultima telefonata proprio mezz'ora fa. Vengo informata di ogni singolo passo, quindi il tavolo provinciale è assolutamente informato e a conoscenza degli sviluppi».

NESSUNA URGENZA

«Sulla base delle informazioni raccolte - prosegue Cogode - non ho ravvisato la necessità di una convocazione ad hoc ma negli appuntamenti settimanali, chiaramente, faremo il punto su questa situazione. Mi pare che l'intervento sia stato rapido e per questa ragione non ritengo ci siano esigenze particolari. Chiaramente continueremo a seguire con attenzione quello che succede».

ATTENZIONE ALTA

Anche al secondo piano del Palazzo di giustizia la procura segue con attenzione gli sviluppi. «Al momento non c'è stata alcuna indagine - spiega Paolo Luca, capo della procura di Belluno - ci sarà anche nelle prossime ore un monitoraggio per valutare se arriverà qualche segnalazione o se dovessero emergere delle responsabilità». Al momento non si è resa necessaria neppure l'apertura di un fascicolo conoscitivo, come quella relativa invece alle case di riposo.

CASE DI RIPOSO

Capitolo a parte meritano le residenze per anziani, particolarmente bersagliate dal virus e su cui la procura bellunese ha annunciato nelle scorse settimane degli approfondimenti. «Anche su questo fronte - spiega il procuratore Luca - siamo ancora in fase istruttoria. Stiamo raccogliendo gli elementi necessari». Il fascicolo, insomma, è ancora senza indagati. L'obiettivo della magistratura davanti ad un'indagine così complessa è infatti quello di circoscrivere prima eventuali perimetri, qualificare il reato con precisione e poi procedere con eventuali indagati. A far partire l'azione penale sono stati gli esposti di alcuni familiari delle vittime.

