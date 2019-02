Le auto in panne, pullman bloccati sul San Pellegrino «Andava chiuso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA SENZA FINEBELLUNO Sei pullman pieni di trevigiani, compresi tanti bambini, bloccati ieri sul passo san Pellegrino, in comune di Falcade. Doveva essere una giornata sulle piste per 300 sciatori, ma è diventata un incubo. Sei ore bloccati sulla neve. Non quella delle discese tanto sognate, ma del passo dove sono rimasti in panne a causa delle catene rotte e delle auto in difficoltà sui tornanti. Coinvolti i bus della ditta Martinelli di Treviso e delle aziende Pavin di Padova e De Marchi di Arcade (Tv). Dieci pullman che portavano...