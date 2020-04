LE ATTIVITÀ

UDINE Liquidità immediata e gestione delle giacenze. Queste le due emergenze che il comparto vitivinicolo deve affrontare durante la crisi Covid-19. Un settore che, al pari di agriturismo e florovivaismo, risulta tra i più danneggiati dall'emergenza. Il tutto nonostante la grande distribuzione continui a funzionare in maniera discreta. A preoccupare è invece il crollo delle vendite nelle attività economiche legate all'ospitalità, alla ristorazione e al catering. La chiusura dei bar, dei ristoranti e degli alberghi, infatti, ha portato a una riduzione nazionale in termine di volume del 40% e del 60% in quello del valore. Un calo che nella nostra regione sarebbe addirittura superiore. Si stima, infatti, che nonostante la progressiva ripresa del settore, fino alla prossima vendemmia non sarà sicuramente possibile smaltire l'invenduto del 2019. Per questo motivo, come spiega il presidente regionale Michele Pavan, Coldiretti ha inviato una proposta alla ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova che prevede «l'apertura di una campagna di distillazione volontaria per eliminare dalle cantine tre milioni di ettolitri di vini generici». Ogni produttore potrebbe così incassare tre euro per grado-ettolitro suddivisi in ugual misura tra aiuto pubblico e distillerie «che in questo periodo hanno richiesta di alcool industriale per usi sanitari». Necessario poi un rifinanziamento della vendemmia così da permettere di ridurre la produzione 2020 di altri tre milioni di ettolitri «con priorità del sostegno ai vini Doc/Igt e dei produttori che vinificano e imbottigliano vino con uve prodotte prevalentemente in azienda». Importante per le cantine anche la possibilità di attivare la misura volontaria di stoccaggio, con aiuto proporzionale al tempo e ai volumi, così da non immettere prodotto sul mercato ed evitare il crollo dei prezzi per eccesso di offerta. «Bisogna fare in fretta - prosegue Pavan - perché la stagione non si può fermare ed entro settembre bisognerà far spazio alla vendemmia 2020». Tutto ciò, però, potrebbe non bastare: «serve liquidità immediata con finanziamenti a tasso zero. Strumenti come il credito d'imposta, ma anche risorse a fondo perduto per compensare un fatturato che non sarà più possibile recuperare».

AUTOMOBILI

Altro settore in crisi è quello legato al commercio delle automobili che a marzo, nella sola provincia di Udine, è sprofondato facendo registrare un -86,6%. In ginocchio, come spiega Giorgio Sina, presidente regionale e provinciale di Udine del gruppo Auto Moto Ricambi, anche le vendite con un calo del 40%. «Ad aprile andrà pure peggio vista la paralisi perdurante di larga parte delle attività produttive e della vita sociale». Una contrazione che, a fine anno, potrebbe superare il 50% mettendo a dura prova un settore che nella nostra regione riguarda circa 800 aziende e 2.200 addetti. Una crisi che va ad acuire quella dello scorso anno, quando si registrarono 2mila immatricolazioni in meno rispetto ai dodici mesi precedenti. «Solo tra qualche mese capiremo se tutti ce la faranno a ripartire o se, purtroppo, una parte di insegne si dovrà spegnere». Per cercare di porre fine al trend negativo, oltre a permettere alle concessionarie di riaprire «nei nostri saloni c'è l'assoluta garanzia del rispetto della distanza sociale e siamo naturalmente pronti ad adottare tutte le misure di sicurezza», potrebbe essere necessaria l'introduzione di incentivi alle rottamazioni. «È la sola strada per salvare il mercato. La Regione ha già messo in campo incentivi per l'ibrido e l'elettrico», aiuti che però non bastano. «Gli incentivi, uniti alla scontistica delle case, potranno contribuire al rinnovo di quel 45% del parco auto circolante in regione che ha mediamente più di dieci anni di vita».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

