LE ATTIVITA'

I soldi e gli sconti sono necessari, ma non sufficienti. Le categorie penalizzate dall'ultimo decreto del Governo giudicano così le misure di sostegno promesse da Roma per commercianti ed esercenti costretti a chiudere, o a ridurre in modo sensibile orario di lavoro e affari.

Delle promesse del premier ci si fida, si è convinti che i contributi arriveranno davvero, ma dovunque si respira un clima di pessimismo, come se fosse già chiaro che tutto questo non basterà a salvare le attività.

A SAN DONA'

«Si può stringere i denti per un mese, non di più», spiega ad esempio Tiziano Sorgon, gestore di alcuni noti locali di San Donà, tra cui il ristorante Time in corso Trentin, il Beck and Cik in galleria Leon Bianco e il chiosco di via Unità d'Italia. «Per un mese la chiusura parziale può essere accettabile con i ristori promessi dallo Stato e lo stop all'Imu spiega Sorgon Si può fare un sacrificio se serve alla comunità e a far calare il contagio. Confido, infatti, che lo Stato possa elargire i contributi che ha promesso, anche perché un mese passa in fretta. Certo non è una previsione con cui si possa però essere ottimisti, anche perché da quando si era riaperto la situazione era sempre sotto controllo. Per fortuna non c'è un confinamento con chiusura totale come quella della primavera». Nel frattempo Sorgon è pronto per offrire il servizio del cibo da asporto, a partire dalle 18. «Per il ristorante Time siamo già pronti con una scontistica in media del 25% in base agli ordini, che arriva al 30% sulle bevande, visto che non si possono usare le strutture interne dei locali. Ci stiamo riorganizzando con questo servizio da asporto e conto sul fatto che la clientela affezionata sia solidale. Ci dobbiamo piegare a queste logiche, anche perché altro non si può fare per sopravvivere».

LE PALESTRE

Per Mattia Dimasi della Fit form, che gestisce la palestra New Fitness Formula di Mirano, gli indennizzi promessi dal Governo aiuterebbero a tirare una boccata d'aria ma non possono risolvere il danno di immagine che sta subendo il mondo del fitness: «Nel primo lockdown sono arrivati tutti gli aiuti promessi: le indennità per i collaboratori e un contributo a fondo perduto per la palestra. Non erano sufficienti a coprire le perdite ma sono stati un segnale da parte del Governo. Per questo motivo sono portato a credere che anche in questo caso le promesse saranno mantenute e siamo in attesa di capire quante risorse saranno messe a disposizione dei settori colpiti dai provvedimenti. Il problema, però, non è solo poter garantire il pagamento della quota di affitto ma dover poi ripartire e risollevare un settore, quello del fitness, che è stato trattato come l'untore. Capiamo che le scuole e gli autobus debbano andare avanti ma sono convinto che si potessero lasciare aperti tutti i settori in cui non si registravano contagi e in cui i protocolli anticoronavirus sono stati rispettati». Nel caso della palestra di Mirano, invece, lo stop alla rata dell'Imu è ininfluente: «Non abbiamo l'Imu, siamo una società sportiva dilettantistica e paghiamo un affitto importante, una spesa enorme che incide molto sul nostro bilancio. Nel primo lockdown è arrivato uno specifico contributo e speriamo che venga confermato, insieme all'aiuto più importante, il sostegno economico per i nostri collaboratori. A ottobre sono riuscito a pagare gli stipendi di settembre ma a novembre, con le utenze che avanzano, sarà difficile. Il primo taglio che ho fatto è al mio stipendio ma anch'io, come tanti gestori di palestre, sono alla canna del gas. Tutto quello che avevamo risparmiato è stato utilizzato per superare il primo blocco della primavera».

LA GELATERIA

Il problema è appunto la fiducia nel futuro. «Nessuno ne ha più. Tante cose commenta Andrea Giroldo, titolare della gelateria yogurteria Tripla Bontà di via Sommariva a Portogruaro - andavano fatte prima e invece si è pensato ai monopattini o ai banchi con le rotelle. Noi ci siamo adeguati, investendo in gel igienizzanti, che usiamo ogni qualvolta tocchiamo i soldi dei clienti, mascherine e cartellonistica. Con questo nuovo decreto dobbiamo chiudere alle 18 anche se ci è consentita la possibilità di vendere per asporto. Tuttavia, considerato che altre attività sono chiuse, in giro c'è veramente poca gente. Ieri sera (lunedì per chi legge, ndr), ad esempio, abbiamo lavorato un terzo rispetto agli altri giorni. Ciò che fa rabbia aggiunge il commerciante - è che non ci sono dati o delle conferme di focolai nati nelle attività che sono state chiuse con l'ultimo decreto. Tutti si sono adeguati ai protocolli e alla fine non è servito a nulla. Ora promettono nuovi indennizzi. Noi avevamo preso i famosi 600 euro e ci sono stati accreditati senza troppi ritardi. Il tema oggi però è che ci tolgono la possibilità, dopo tanti sacrifici, di lavorare senza darci alcuna spiegazione basata su dati certi». (d.deb) (m.fus) (t.inf)

