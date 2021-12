LE ATTESE

UDINE Risorse per quasi 10 milioni di euro sono state rimodulate dalla Regione a decorrere dall'11 dicembre scorso per meglio affrontare l'annoso problema delle liste d'attesa, un nodo reso ancora più severo come drammaticamente testimoniano i numeri dalla pandemia da Covid 19. Si tratta di soldi in parte già fruiti dalle Aziende sanitarie e frutto di economie conseguite sull'esercizio 2020. La ripartizione riscritta dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, si fonda soprattutto sui risultati del monitoraggio delle criticità aggiornato al 30 settembre scorso. Nel dettaglio, all'Azienda sanitaria del Friuli occidentale vanno attribuiti 325.607 euro (dei quali 69.807 già utilizzati nel 2020), all'Azienda unica del Friuli centrale 5,775 milioni (già utilizzati 63.144 euro), all'Azienda unica giuliano-isontina 3,359 milioni (utilizzati 360.662 mila euro), all'Istituto Burlo Garofolo di Trieste 166.492 euro (utilizzati 30.108 euro), infine al Centro di riferimento oncologico di Aviano 246.359 euro (utilizzati 66.130 euro). Il totale riparametrato assomma a 9,872 milioni, dei quali risultano già utilizzati 589.851 euro. La Regione indica nell'adozione di nuovi modelli organizzativi uno degli impieghi praticabili di tali risorse, ma al primo posto iscrive l'acquisizione di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da operatori sanitari privati, richiamando gli accordi sindacali stipulati per il 2021.

IN OSPEDALE

La Giunta Fedriga ha definito un elenco delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogabili dal Servizio sanitario regionale per contrastare le liste d'attesa, a cominciare da ogni tipologia di prestazione di ricovero ospedaliero in elezione prevista in classi di priorità A e B dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, recepito dalla Regione, con un valore di contenimento dei tempi di attesa per la prestazione inferiore a quello da garantirsi (90%). In ogni caso va garantita ogni tipologia di prestazione di ricovero ospedaliero per il trattamento di patologie oncologiche, così come per l'esecuzione d'interventi chirurgici per patologie cardiovascolari (tra cui by pass aortocoronarico, angioplastica coronarica, coronarografia ed endoarteriectomia carotidea). Infine, figurano nella lista delle priorità le prestazioni di ricovero per interventi di protesi all'anca e al ginocchio, artroscopia del ginocchio e della spalla, colecistectomia, riparazione dell'ernia inguinale, l'emorroidectomia e la resezione transuretrale della prostata.

IN AMBULATORIO

Veniamo ora alle prestazioni ambulatoriali: anche in questo caso si segue il solco del Piano nazionale sulle liste d'attesa, ponendo al primo posto le prestazioni con classi di priorità breve e differita e un valore di contenimento dei tempi di attesa per la prestazione inferiore a quello da garantirsi (90%). In ogni caso vi figura un lungo elenco di prestazioni, fra le quali ogni tipologia di prestazione ambulatoriale per il trattamento di patologie oncologiche. Fra prestazioni, la Regione ricomprende anche quelle di assistenza specialistica ambulatoriale di radioterapia. E poi colonscopia, colonscopia totale con endoscopio flessibile e colonscopie con biopsie, polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia ed esofagosastroduodenoscopia. Infine, la Regione esorta le Aziende sanitarie ad adottare ulteriori strategie per contrastare i problemi indotti dagli effetti della pandemia sulle prestazioni. In particolare, si fa riferimento al ricorso alla telemedicina e alla rivalutazione delle priorità di accesso, con una maggiore attenzione all'appropriatezza delle prescrizioni e al controllo sui criteri di accesso da garantire. Sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia è operativo un percorso di telemedicina. Le Aziende tramite valutazioni interne stanno ampliando questo servizio. Inoltre nell'immediato futuro è previsto l'inserimento di ulteriori prestazioni sul nuovo aggiornamento del catalogo. Ma soprattutto si insiste proprio sull'appropriatezza delle prescrizioni: Un elemento di alterazione della corretta gestione delle liste di attesa scrive la Direzione centrale Salute - è collegato all'eventuale attribuzione di codici di priorità non appropriati rispetto al quesito clinico.

Maurizio Bait

© RIPRODUZIONE RISERVATA



