Le atmosfere di Bangkok dipinte da Prabda Yoon

LA GIORNATA ODIERNAPORDENONE Non è uno scrittore, non è un regista, non è un grafico o un pittore, ma è tutto questo e tanto altro insieme l'artista thailandese Prabda Yoon, che oggi presenterà a Pordenonelegge, con Sabrina Baracetti e Federica Manzon, il libro Feste in lacrime (Add), già vincitore del prestigioso S.E.A. Write Award nel 2002 (ore 21, Ridotto del Verdi). È una porta d'accesso all'universo contemporaneo della Thailandia, una società in viaggio tra modernità e tradizione, dove le contraddizioni sono spaventose ed...