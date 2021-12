IL LAVORO

BELLUNO Non è un quadro a tinte unite quello che l'agenzia regionale Veneto Lavoro tratteggia del momento vissuto dal nostro territorio. Se infatti in questo 2021 le assunzioni, soprattutto in alcuni settori, paiono ancora in crescita rispetto al 2019, ed il saldo risulta migliore rispetto a due anni fa, non mancano segnali preoccupanti. E fra questi il calo significativo delle assunzioni in due settori tipicamente bellunesi: l'occhialeria registra un -32% ed il turismo -23%. Più in generale il peggioramento della situazione pandemica rischia di avere ripercussioni negative sulla ripresa economica tuttora in atto. Sul fronte occupazionale, invece, l'aumento delle dimissioni è un segnale del rinnovato dinamismo del mercato del lavoro e della tendenza alla mobilità dei lavoratori, mentre il definitivo sblocco dei licenziamenti non sembra aver avuto particolari ripercussioni neppure nel mese di novembre. Veneto Lavoro segnala comunque che, in generale, prosegue la fase positiva del mercato del lavoro veneto che nel mese di novembre ha fatto registrare un volume di assunzioni superiore a quello del 2019 (44.000 rispetto a 40.000) e un saldo che seppure negativo, come usuale in questo periodo dell'anno, è molto più contenuto rispetto a due anni fa, con 3 mila posti di lavoro persi rispetto ai -13 mila del 2019. Resta ampiamente positivo e superiore al 2019 anche il saldo dei primi undici mesi del 2021 (+49.000 contro +38.000), ma il numero di assunzioni nell'anno si conferma in flessione (-9%), a causa in particolare dell'andamento dei primi mesi dell'anno quando erano ancora in vigore alcune restrizioni.

TEMPO DETERMINATO

A determinare il bilancio positivo è soprattutto l'andamento dei contratti a tempo determinato cresciuti nell'anno di 47.600 unità per effetto dell'incertezza che ancora caratterizza il mercato del lavoro e il cui bacino si sta ora ricostruendo dopo le forti riduzioni subite in periodo di lockdown. In calo le cessazioni (-12%), tra le quali prevalgono le conclusioni per fine termine (52%) e le dimissioni (34%) cresciute del 7% rispetto al 2019. Un fenomeno, questo, che può essere spiegato come conseguenza di diversi fattori concomitanti: può trattarsi di dimissioni ritardate durante il periodo del blocco dei licenziamenti o di incentivi all'abbandono messi in campo dalle imprese in difficoltà; infine, l'elevato tasso di ricollocazione dei dimissionari dopo un mese, induce anche a pensare a un rinnovato dinamismo del mercato del lavoro e alla possibilità per molti lavoratori di trovare altrove occasioni di impiego migliori. Riguardo ai licenziamenti, la rimozione dei vincoli in atto dal 31 ottobre, dopo quella parziale scattata lo scorso 31 giugno, interessa ormai tutti i settori e le tipologie di imprese. Dai dati non emergono particolari scossoni, ma anzi una riduzione rispetto agli anni pre-Covid.

I LICENZIAMENTI

I licenziamenti economici da contratti a tempo indeterminato, individuali e collettivi, effettuati a partire dalla fine di giugno sono stati infatti circa 7.000 rispetto ai 12.000 del 2019 e agli 11.000 del 2018. Riguardo ai soggetti maggiormente coinvolti sul mercato del lavoro veneto nel mese di novembre, continua la ripresa delle assunzioni delle donne, che superano del 12% quelle effettuate nel 2019 (+9% per gli uomini), e dei giovani under 30, i cui reclutamenti crescono dell'11% rispetto al +8% fatto registrare dai lavoratori adulti e del +19% degli over 55, che in valore assoluto rappresentano però appena un quarto delle assunzioni dei giovani. Anche dal punto di vista settoriale il calo delle assunzioni è abbastanza diffuso, anche se non mancano settori che registrano incrementi anche rilevanti: se occhialeria (-32%), turismo (-23%), mostrano un deficit di assunzioni rispetto al 2019 ancora piuttosto marcato.

Giovanni Santin

