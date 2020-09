LE ASSOCIAZIONI

VENEZIA L'asse verde-fucsia tra Zaia e Brugnaro convince le associazioni di categoria. Il rapporto tra il governatore del Veneto e il sindaco di Venezia, che hanno sbancato alle elezioni, viene preso come buon auspicio. «Non vedo una situazione diversa rispetto a cinque anni fa o un mese fa. Ora che la campagna è finita, è importante sbloccare i progetti, rilanciare il territorio, non credo ci siano motivi di contrasto neanche col Governo, che dovrebbe cogliere l'occasione per sostenere il tessuto produttivo», afferma ottimista il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese. Il rappresentante degli industriali va al sodo: «Ci sono priorità da sbloccare subito e definitivamente: eliminare la burocrazia, decidere sul porto e le bonifiche. Bisogna anche avviare opere infrastrutturali, compresa la banda larga, perché tra Cona e Cavarzere non si riesce a mantenere una telefonata. Venezia produce 37 miliardi di pil, come la Liguria, e esporta il 39%, siamo l'esempio virtuoso d'Italia con i distretti calzaturiero, ittico e del vetro».

Plaude al risultato elettorale anche Giovanni Salmistrari, presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili): «Questo asse rafforza il Comune, la sintonia evita che variabili come i finanziamenti europei non siano veicolati. È positivo, perché le contrapposizioni possono portare a danni, mentre per il Governo, è bene che ci si ricordi di Venezia e che alle parole seguano i fatti». Auspica dialogo la Confartigianato, che attraverso il segretario Gianni De Checchi afferma: «I problemi di ieri sono quelli di oggi, forse aumentati. Intravedo nelle nuove amministrazioni nuovi equilibri che potranno facilitare il dialogo a più livelli con imprese e artigianato». E va oltre: «Serve mettere mano al turismo, meno quantità, più qualità, prenotazioni, controlli, spazio alla cultura. Abbiamo sentito le cose dette dal sindaco, saremo al suo fianco nell'attuarle». Per Roberto Magliocco, presidente dell'Ascom, l'associazione dei commercianti, è una vittoria: «Sono di parte, uno dei vicepresidenti è diventato presidente di una municipalità. Tifo per Brugnaro perché un sindaco imprenditore penso faccia del bene in una città turistica. Le navi sono imprescindibili per Venezia. E poi penso che Zaia abbia fatto lavori egregi sulla sanità. Nulla da togliere a Baretta, ma forse la compagine che lo appoggiava era inadatta a richiamare investitori e rilanciare la produzione». Dal mondo degli albergatori, il direttore dell'Ava Claudio Scarpa precisa: «Soffrivo la distanza Regione-Comune, il fatto che vi sia una forte unione tra sindaco e governatore, con Zaia fortissimo, è un bene per le due anime della città. Il sindaco sarà più forte nell'interloquire a livello nazionale, per contro, per la prima volta in assoluto, Venezia sarà più centrale in Regione, almeno è un pensiero e una speranza. Certo è che saremo disponibili a sostenere il sindaco nella sua attività». Non si sbilancia l'Abbav, il mondo dell'ospitalità alternativa, con la presidente Ondina Giacomin che afferma di avere altri pensieri: «Sinceramente non ho una sensazione. Ho ascoltato di tutto e di più, l'unica cosa che mi preoccupa è la paura diffusa che c'è nei lavoratori del settore di perdere il lavoro. C'è gente che non sa come arrivare a fine mese, quello che dicono Zaia o Brugnaro non è una priorità ora, c'è da pensare a come salvare le famiglie. La situazione è tragica, se il turismo non riparte rimangono solo chiacchiere». Ernesto Pancin, dell'Aepe, l'associazione dei pubblici esercizi, vede negli accordi Comune-Regione una fonte di ricchezza: «Credo che l'associazione di forze sia positiva, così si potranno studiare in sinergia soluzioni diverse per i vari problemi. Avere un maggior confronto in termini di prospettiva non può che essere interessante al fine di valutare le strade giuste per portare fuori la città da questo dramma. Queste coalizioni portano a nuove teste e nuove collaborazioni». Da ultimo, per le guide c'è rispetto, ma distanza politica: «Da presidente di Agtv, che è un'associazione apartitica, ritengo sia necessario mantenere un dialogo con le istituzioni».

Tomaso Borzomì

