LE AMMINISTRATIVEPORDENONE Elezioni comunali, i Cinque Stelle si stanno organizzando per presentare le liste e i candidati almeno nel Comuni più grandi tra quelli che andranno al voto nel prossimo mese di maggio. Tramonta, invece, quella che nei giorni scorsi (dopo la proposta del leader Luigi Di Maio) era sembrata una strada percorribile: la possibile ricerca di alleanze con liste civiche presenti sul territorio. Una possibilità che - ameno per questo giro elettorale - non sarà possibile. Manca ormai troppo poco tempo per approvare - a...