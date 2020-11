L'ACCORDO

MESTRE Con la pandemia da Covid, il 118 ha bisogno di più ambulanze. A supporto, adesso anche con un accordo formale, ci sono quelle della Croce rossa italiana, con la quale l'Ulss 3 Serenissima ha sottoscritto una convenzione che durerà fino al termine dell'emergenza sanitaria. Su richiesta della Centrale operativa del Suem i mezzi della Cri si occuperanno, in particolare, del «trasporto con mezzi idonei di pazienti a basso impegno assistenziale ovvero per i codici bianchi e i codici verdi, nella fascia orario 18-24, con possibilità di estensione», come si legge nella delibera firmata dal direttore generale Giuseppe Dal Ben. L'obiettivo è di lasciare libere le ambulanze dell'ospedale dalle situazioni meno impegnative per poter intervenire sui casi gravi di contagio o, comunque, su tutte le missioni ordinarie extra Covid. La convenzione, si diceva, formalizza una collaborazione che di fatto era già partita all'inizio della prima ondata pandemica con una disponibilità per tutta la giornata, poi ridotta nel corso dell'estate quando il livello dell'emergenza si era abbassato e che ora, con la recrudescenza dei contagi, trova una regolarizzazione nero su bianco. Come previsto per le organizzazioni di volontariato, l'Ulss riconoscerà solo il rimborso delle spese. «Per l'affiancamento al 118 spiega la presidente del comitato veneziano della Croce rossa, Francesca Battan mettiamo a disposizione due ambulanze, una in servizio e una di riserva, pronta a subentrare in caso di bisogno. A bordo ci saranno l'autista e due soccorritori. Fortunatamente abbiamo un'ampia squadra di volontari, molti sono infermieri, tanti sono specializzati al servizio. Anche questo rientra nella nostra missione». Il Codice del Terzo settore prevede che l'affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza e urgenza possa riguardare le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro nazionale, aderenti a una rete associativa e accreditate «in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione». La presidente Battan esprime soddisfazione perché «era da molto tempo che come comitato veneziano della Cri non collaboravamo con il Suem. Noi siamo ben lieti di metterci a disposizione in questo momento di grande bisogno per la sanità e per la nostra comunità. La convenzione è inserita nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo della epidemia da Covid e prevede una copertura di sei ore nella fascia serale. Come già dall'inizio dell'emergenza, continuiamo ad esserci per dare il supporto che servirà».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA