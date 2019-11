Le ambiguità dei giovani delle piazze di sinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro Campi Il sarcasmo degli scettici per vocazione e gli entusiasmi acritici dei militanti che si fingono osservatori non si addicono all'analisi dei fenomeni politici. Tanto più se, come nel caso del sardinismo, essi sono allo stato nascente e proprio per questo di ancora più difficile valutazione. È partita da Bologna una rivoluzione silenziosa che finirà per contagiare tutta l'Italia?Di onde umane all'apparenza inarrestabili che hanno politicamente prodotto poco, se non la delusione che segue sempre l'esaltazione, abbiamo già...