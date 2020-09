LE ALTRE LISTE

VENEZIA Dopo Brugnaro che trionfa e Baretta che prende la seconda piazza, a sorpresa il terzo gradino del podio va a Marco Gasparinetti, l'animatore del Gruppo XXV Aprile e leader della lista Terra & Acqua, che supera il 4% dei voti, scavalcando Sara Visman del Movimento 5 Stelle.

«Non nascondo che sono molto soddisfatto afferma Gasparinetti E' stata una campagna elettorale anomala, noi abbiamo potuto correre per due mesi e due giorni, un tempo non lunghissimo per far conoscere la nostra proposta. Si poteva fare meglio? Sì, come sempre. Forse abbiamo peccato un po' di inesperienza e ingenuità, ma può starci. Il risultato ottenuto è per noi importante».

MESSAGGIO AL PD

Gasparinetti sottolinea di «essere orgoglioso di aver investito le poche risorse economiche che avevamo a disposizione sul territorio senza darle alle multinazionali» e fa sapere che, se tornasse indietro, tornerebbe a fare corsa solitaria, senza alcuna alleanza col centrosinistra. «Il risultato mi conferma sulla bontà di tenere le distanze di sicurezza, anche in futuro, dal Pd e dalla sinistra storica che ormai non sa più interpretare i bisogni della città. In Consiglio comunale non faremo causa comune con loro», dichiara, aprendo invece a una possibile collaborazione, se fosse, anche col sindaco rieletto: «Faremo opposizione costruttiva. Sapremo stupire perché valuteremo nel merito ogni singolo provvedimento. E magari ne proporremo anche noi di nostri, con alleanze trasversali. Anche con Brugnaro? Perché no, penso ad esempio che una convergenza sulla difesa delle vetrerie di Murano si possa trovare».

MARTINI

Giovanni Andrea Martini, leader di Tutta la Città insieme, porta a casa poco più del 3%, ma annuncia che andrà avanti nel suo impegno. «Ci impegniamo a dare continuità al percorso intrapreso tra le persone scrive in una nota Abbiamo fatto ciò che era giusto fare. Occorreva ostacolare la corsa di Brugnaro. Noi, in piena coscienza, abbiamo fatto il possibile. Tutto ciò ci rende ancora più responsabili del fatto che occorrerà strutturarci in un movimento che rappresenti tutti quelli che non vogliono avere nulla a che fare con Brugnaro e la destra che lo supporta».

«Più di quattromila voti riprende Martini sono importanti e ci sentiamo di doverci fare carico di un'opposizione che, potendo in Consiglio manifestarsi con numeri esigui, si concretizzerà in città, quartiere per quartiere, sestiere per sestiere. Non possiamo pensare che si possano passare altri cinque anni senza una vera opposizione in città. Questo è solo l'inizio».

ZECCHI

Stefano Zecchi, del Partito dei Veneti, si aspettava di più. «Purtroppo non abbiamo avuto il traino dei nostri candidati in regione, anche loro, come tutti, surclassati dall'asso pigliattuto di Zaia che ha fatto man bassa di voti osserva Io avevo accettato la candidatura perché questa esperienza potesse avere una continuità, ora aspettiamo la conferma dell'elezione, se sarà così almeno all'inizio in Consiglio comunale ci sarò».

Alvise Sperandio

