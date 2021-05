Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ACCUSEVENEZIA Sul caos trasporti interviene anche il Pd con una nota a firma dei consiglieri comunali Monica Sambo e Alessandro Baglioni. «Con l'entrata nella zona gialla l'amministrazione comunale ha deciso di non potenziare nessuna linea - scrivono - né durante la settimana per garantire lavoratori e studenti né tantomeno nel fine settimana per l'accesso dei turisti in città».«Non era difficile prevedere che con l'allentamento dei...