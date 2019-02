Le 400 opere da sbloccare congelati oltre 27 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Non c'è solo la Tav ferma al palo. Ci sono le opere bloccate dalla burocrazia, dai litigi tra amministrazioni e stato centrale o, più banalmente, dalla inerzia della politica. Sono oltre 400, secondo l'ultimo rapporto dell'Ance, per un valore che supera i 27 miliardi. Opere sparse su tutto il territorio nazionale, piccoli e grandi interventi dimenticati. E poi c'è la prassi, trasversale a tutti partiti, di abbandonare i programmi infrastrutturali varati dai precedenti governi per ricominciare tutto daccapo. Il che rende ancora...