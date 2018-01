Lazio e Lombardia, election day: Forza Italia in affanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA «Ci gioverà l'onda nazionale? Oppure no sarà un ostacolo?», la domanda rimbalza da Milano a Roma, passando per Pavia e Viterbo. Sarà dunque Election day per Lazio e Lombardia, che si troveranno a votare per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali domenica 4 marzo con le politiche (Molise, Friuli, Trentino, Valle d'Aosta, Basilicata a scadenza nel 2018 andranno alle urne più avanti). La foto della corsa per il Pirellone è stata scattata ormai da tempo. Per il centrodestra c'è il governatore uscente della Lega...