LAVORO

VENEZIA Occupazione femminile in crisi, Venezia è la provincia più colpita. Tra i suggerimenti della Fondazione Marisa Bellisario, i fondi del Recovery Fund e l'esempio in controtendenza di alcune socie dell'ente, donne manager e imprenditrici che assumono donne. Sarebbero loro infatti, stando ai dati analizzati dalla fondazione, a pagare il prezzo più alto dell'impatto pandemico sul mercato del lavoro. A lanciare l'allarme Gabriella Chiellino, delegata a Venezia della Fondazione Bellisario, realtà impegnata a promuovere le pari opportunità nel lavoro e a sostenere le carriere al femminile.

QUADRO CRITICO

«La situazione economica veneziana è particolarmente drammatica rileva Chiellino, mentre nota con stupore come l'Istat non pubblicherà i dati provinciali fino ad aprile - Abbiamo incrociato i numeri nazionali emessi dall'istituto il 1. febbraio con le elaborazioni per provincia diramate invece da Veneto Lavoro. Il risultato che ne è emerso sul quadrante di Venezia preoccupa e non poco. Oltretutto anche qui prosegue la delegata - tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, rischiano di essere ancora una volta le donne le più penalizzate in un trend negativo nazionale in ginocchio in Laguna, considerato come il settore più colpito dalla crisi sia il turismo - destinato ad aggravarsi senza immediati e adeguati interventi normativi».

Con lo sblocco dei licenziamenti dietro l'angolo a marzo, per il contesto veneziano trainato quasi completamente dall'economia di viaggio, non disporre ancora di una rendicontazione localmente esatta e aggiornata risulta quanto mai problematico problematico. «I tempi di reazione si dilatano e ora di aprile in molti casi sarà già troppo tardi». A Venezia infatti l'emorragia di posti di lavoro ha raggiunto nell'ultimo anno il dato regionale più negativo arrivando a quota 6.450 basti pensare alle innumerevoli attività ricettive chiuse da mesi, ai lavoratori stagionali a casa da altrettanto e dall'indotto che in città a fatica zoppica per auto-sostentarsi con i soli residenti. Di pari passo, la fondazione evidenzia «il calo delle assunzioni al femminile che scendono in Veneto del 27% - rispetto al 22% che interessa gli uomini». «Urgono interventi mirati e corposi per la ripresa di Venezia, non uno stimolo economico qualunque», precisa Gabriella Chiellino, con in mente iniziative capaci di intercettare in questa fase tanto delicata per la città sull'acqua un doveroso e ulteriore salto di qualità. «Occorre mettere a fattore comune l'enorme potenziale ancora in parte inespresso se non ostacolato del lavoro femminile, attraverso una programmazione lungimirante di politiche attive del lavoro e di sostegno del reddito. Proponiamo di attingere al Recovery Fund per finanziare una campagna di stimolo all'assunzione di donne attraverso una decontribuzione totale e soprattutto sottolinea Chiellino - a medio termine di tre anni, tempo necessario a formare adeguatamente e valorizzare una risorsa umana».

MODELLI DA ESPORTARE

Esempio concreto di questo suggerimento sono la ventina di socie manager e imprenditrici locali, fiore all'occhiello della visione della fondazione. In piena crisi infatti, alcune professioniste con ruoli di rilievo nel territorio veneziano nonché socie della fondazione hanno già messo efficacemente in pratica il modello che desiderano esportare in città. Tra queste ne ricordiamo alcune come Chiara Bellon, direttore delle risorse umane nel gruppo Veritas, e ancora Marianna Tiso, amministratore delegato dell'omonima impresa dell'edilizia con sede al Lido di Venezia, e la responsabile dell'Emporio solidarietà Venezia, Anna Brondino. Ciascuna di loro «nonostante le difficoltà del momento, ha continuato ad investire nel lavoro femminile», racconta Chiellino, che oltre a rappresentare la fondazione, presiede la società eAmbiente. Astraendo rispetto alla classica e compromettente visione di Venezia, esclusivamente intesa come meta turistica, ciascuna di loro ha investito su un futuro diverso della città. Ritrovando nelle competenze di quello stesso tessuto cittadino prettamente femminile rimasto improvvisamente senza lavoro, le socie testimoni hanno visto una preziosa risorsa. «Hanno tutte però rivendicato la necessità di piani di welfare forti che consentano di conciliare la vita lavorativa con quella familiare, così come lo è per i nostri colleghi maschi conclude Gabriella Chiellino - L'obiettivo è la crescita del tessuto valoriale delle nostre comunità».

Costanza Francesconi

