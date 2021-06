Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOVENEZIA Carenza di personale nei campi. Non solo nelle cantine, ma anche in tutte le aziende agricole del Veneto Orientale continuano a mancare gli operai. Non bastava il problema legato la crollo dei consumi e all'aumento dei costi di produzione, a complicare la situazione c'è anche la carenza di personale. Un problema che solo tra il Sandonatese e il Portogruarese sta riguardando, seppur in modo diverso, le 5 mila aziende...